O que pode um governo de gestão fazer?

Temos de conseguir converter os riscos em oportunidades. Isto apenas se consegue com transparência na tomada de decisões, ou seja, com a partilha de informação com o país no sentido de explicar o que está a ser feito e por que está a ser feito. Esta partilha tem necessariamente como moeda de troca o sentido de responsabilidade de quem está do outro lado - ou seja, quem recebe a informação tem de a saber tratar com seriedade, sem politiquice e demagogia. A incerteza global é imensa, a incerteza nacional é grande - a nossa economia só resistirá a este período com ação e determinação. Adiar não é resolver.