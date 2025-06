O retrocesso é uma ameaça real e fatal  

A entrada da troika em Portugal, no início da década passada, deveria ter sido recebida com um sério aviso à navegação. Tudo pode implodir. Anos e anos de erros económicos levaram o país à falência, centenas e centenas de empresas fecharam e o desemprego esteve próximo dos 20 por cento. O facto de pertencermos à União Europeia permitiu-nos encontrar uma via de financiamento e sobrevivência in extremis que nos trouxe até aos dias de hoje. A pergunta que me faço é evidente: e como estamos hoje? Estamos numa trajetória ascendente? As políticas públicas protegem e incentivam o investimento? As nossas instituições democráticas revelam-se robustas?