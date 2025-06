Orgulhosamente sós

Restam os trabalhadores. Creio que esses são os principais beneficiados com a limitação da concorrência externa. Só assim poderão continuar as reivindicações (tanto as justas como as oportunistas) através dos seus 15 sindicatos enquanto a qualidade do serviço se degrada de forma estrutural. Tudo isto intercalado por greves constantes como as que ocorreram neste ano que, para além de prejudicarem os clientes e os contribuintes em geral, só beneficiaram as múltiplas empresas de autocarros que, com muito mais fiabilidade e preços competitivos, têm vindo a prestar o serviço que caberia à CP.