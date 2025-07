Os dados no centro da estratégia digital para a peak season

Há milhões de pessoas online, mas todos nós somos diferentes. Alguns estão decididos a comprar um produto hoje, enquanto outros ainda estão na fase de pesquisa. Algumas pessoas amam certos e-commerce, enquanto outros nunca ouviram falar sobre os mesmos. Utilizar os dados que temos à nossa disposição ajuda a entender estas diferenças, e a alinhar expectativas entre o vendedor e o utilizador. Sem uma estratégia bem definida que esteja alinhada com os objetivos do seu negócio e sem entender o consumidor e ter as informações certas para a tomada de decisão, não será possível tirar o máximo partido das tendências mencionadas: elevada quantidade de consumidores a comprar no quarto trimestre e a importância do online no processo de compra.