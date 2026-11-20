A APM (Associação Portuguesa de Management) celebra 50 anos no próximo ano e irá reforçar a sua intervenção na promoção de uma cultura de mais valor e a prática de uma boa gestão na economia e sociedade. Nenhuma organização tem futuro se esquecer o seu passado e na celebração destes 50 anos iremos relembrar aqueles que já nos deixaram (Américo Amorim, Belmiro de Azevedo, Lídia Sequeira, Rui Nabeiro, entre outros) e que continuam a ser uma referência para todos.

O futuro constrói-se hoje, como defendeu Peter Drucker, e neste seu novo ciclo a APM está a dinamizar um conjunto de várias redes de parceria (conhecimento, competitividade, empreendedorismo e mercados) que pretendem abordar de forma aberta e participada o tema da boa gestão e da criação de mais valor. Gerir bem é dar um passo para a construção de um futuro melhor e todos temos que saber dar o nosso contributo para essa agenda, que sendo de cada um é também e sobretudo de todos.

A APM mobilizou as diferentes fileiras da nossa economia – através dos clusters – e as Escolas de Gestão para uma agenda colaborativa focada na promoção deste sentido estratégico de fazer da gestão um driver de modernidade empresarial e de aposta em redes inteligentes de criação de valor com impacto na comunidade. Relembrar os 50 anos deste projeto que começou no Porto e se desenvolveu um pouco por todo o país é um compromisso claro com a inovação e a eficiência como marcas de uma agenda económica que conta.

O exercício de maior seletividade nas apostas empresariais, na qualidade da sua gestão e de maior atenção operativa a uma monitorização dos resultados terá de estar presente cada vez mais nas prioridades dos nossos gestores. Não se realizando por decreto, não restam dúvidas que esta ação de competence building das nossas estruturas empresariais será um exercício inteligente que passa por um compromisso entre o respeito pela tradição corporativa e o papel que a inovação terá de ter neste processo. Saber gerir terá de ser, neste contexto, uma prática de inteligência competitiva partilhada em rede.

Cabe às empresas o papel central na criação de riqueza e promoção duma cultura sustentada de geração de valor, numa lógica de articulação permanente com universidades, centros I&D e outros atores relevantes.

São, por isso, as empresas essenciais na tarefa de mobilização e liderança para a construção duma economia aberta onde a inovação e a eficiência fazem a diferença.

A APM pretende continuar a ser um indutor de modernidade estratégica nas organizações, dotando-as de um sentido de aposta estrutural na procura do valor e da excelência como fatores centrais de uma nova competitividade para a nossa economia e sociedade. Ao celebrar 50 anos a APM não esquece a sua história e acredita no futuro.