Os desafios da longevidade

As Conferências do CEIIA foram iniciadas esta semana com uma excelente sessão com o médico e investigador Manuel Sobrinho Simões sobre Mais Longevidade, tema da maior atualidade para a nossa sociedade. Manuel Sobrinho Simões trouxe a uma interessada audiência uma mensagem de confiança sobre a nossa capacidade de podermos viver mais tempo mas também alertou para a necessidade de sabermos viver melhor, junto daqueles que fazem parte do nosso contexto de comunidade.

Os números falam por si e como indica uma recente edição especial da revista Time sobre este tema – referenciada pelo orador nesta sessão –, o índice de longevidade da população, em particular nos países mais desenvolvidos, tem vindo a evoluir de forma muito positiva, com impacto na organização da sociedade e na garantia do financiamento de pensões de reforma associadas.

Isabel Furtado, presidente do CEIIA, em nota de comentário destacou, neste contexto, a importância de cada vez mais as pessoas equilibrarem a sua vida pessoal e profissional e gerirem de forma inteligente e preparada o seu tempo de reforma.

Mais e melhor longevidade é também um compromisso entre manter uma vida ativa e garantir uma saúde estável e equilibrada. Segundo a opinião avalizada de Manuel Sobrinho Simões tem havido uma evolução positiva – embora com um longo caminho a percorrer – em doenças difíceis como o cancro e outras associadas mas na área da saúde mental o percurso tem sido inverso e os números indiciam um agravamento preocupante. Precisamos como sociedade de reforçar o nosso compromisso para uma melhor inclusão e integração social, com impacto na qualidade de vida das pessoas.

O desafio da longevidade não se determina por decreto. Assenta antes num contrato de confiança entre gerações e na capacidade de fazermos do sentido de comunidade uma âncora de encontro, partilha e discussão. Como muito bem referenciado por Alberto Castro, da Universidade Católica, as pessoas precisam de reganhar a agenda relacional e – a exemplo do que se passa em Espanha – em construir contextos de felicidade pessoal e social que deem sentido à vontade e ao desafio de uma longevidade com qualidade para a pessoa e a própria comunidade em geral.

Linda Grayton, da London Business School, no seu último livro The New Long Life descreve de forma muito clara os desafios que se colocam a todos para asseguramos uma longevidade que interessa e onde o contributo para os outros continue a fazer sentido e seja um estímulo para uma vida com qualidade.

Este é um dos grandes desafios do nosso tempo, como muito bem descreveu Manuel Sobrinho Simões em mais uma brilhante Lição num centro onde se respira inovação e futuro como é o CEIIA.