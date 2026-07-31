Os desafios do BEN

Quando há 25 anos, no contexto do Projeto INAUTO – que seria a semente para a criação do CEIIA –, se defendia a importância do nosso setor automóvel avançar com a criação de condições para a futura produção dum modelo citadino – em linha com a nova agenda da mobilidade –, estava-se a dar um sinal claro sobre o desafio desta aposta estratégica articulada à data com a Pininfarina. Vinte e cinco anos depois o BEN dá corpo a esta ambição e, mais do que nunca, é um imperativo a política pública dar também o seu apoio à concretização operacional deste projeto único da nossa economia.

O CEIIA tem sabido protagonizar uma agenda de mobilização de parcerias inteligentes em várias áreas críticas – mobilidade, aeronáutica, espaço – e o BEN é o corolário da aposta colaborativa realizada nos últimos anos, num verdadeiro contexto de inovação aberta e participação ativa de players estratégicos nesta área.

Este é um projeto que interessa e em que vale a pena apostar – agora que o desafio da produção do veículo está em cima da mesa –, e mais do que nunca criar as condições estratégicas – também com intervenção da política pública –, para que se possa dar corpo a uma ideia que conta. Mais do que um veículo, o BEN é o exemplo de uma capacidade e ambição de fazer que é decisiva para o futuro da nossa economia.

O BEN representa uma nova resposta às expectativas de uma sociedade cada vez mais exigente nas suas solicitações de uma vida complexa. Esta aposta do CEiiA corresponde a um modelo de arquitetura simples, habitabilidade adequada e conceito de partilha muito em linha com as tendências das novas gerações. Ou seja, o BEN assume-se como um passo em frente face a soluções de carros de cidade já em ação, com a vantagem suplementar da aposta em novas fontes de energia e conceitos de defesa do ambiente.

A produção do BEN representa também um desafio para os conceitos tradicionais da indústria automóvel. Não restam dúvidas de que os conceitos de produção em séries adequadas associadas ao perfil de carro que se pretende é também um desafio em termos de modelo de organização. Com o BEN, o CEIIA – que celebrou o ano passado 25 anos – dá um passo em frente na sua agenda de criação de valor em áreas onde a inovação tecnológica faz a diferença e mobiliza empresas e centros de competência para novas soluções de competição estratégica.

As pessoas precisam de uma nova liberdade. Assente na sua convicção de que estão a ocupar um espaço que, sendo de todos, é, no entanto, enriquecido por uma leitura individual assente na inovação e criatividade.

O BEN vem dar o seu contributo. Incentiva a utilização de energias renováveis, qualifica o ambiente, dá uma nova dimensão ao espaço público das cidades. É uma tentação que veio para ficar e que vai dar muito que falar. O Fator BEN está aí e veio para ficar.