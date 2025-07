Os perigos do simplismo

Segunda-feira, jornal da tarde numa estação televisiva. A abrir, o aumento dos preços nos combustíveis. Previsível. O alarido do costume, os comentários do costume. Insuportável, impostos muito altos, lucros excessivos. Passam alguns minutos e os combustíveis regressam à antena, desta vez porque, até ao fim de agosto, houve um aumento substancial no consumo, em volume. Parecia lógico ter juntado as duas peças e tentar perceber o que se estaria a passar: quem, ou o quê, explicava o crescimento da procura? Perante as respostas, podia-se discutir a necessidade de políticas mais focadas, fosse por razões sociais (por exemplo, apoios aos mais desfavorecido ou a quem vive no interior), fosse por razões económicas (apoio à produção, para evitar que estes aumentos sejam pretexto para subir mais os preços). Era assim tão complicado?

Dias antes, tinha sido notícia a necessidade de arrancar 1900 sobreiros para "plantar" uns tantos painéis solares, com a EDP, que, mesmo na sua versão renováveis é sempre ódio de estimação, a comprometer-se a plantar mais de 40 mil árvores, entre as quais sobreiros em muito maior número do que os que se abateriam. Ouvem-se os habituais ambientalistas encartados, ignora-se o promotor e, obviamente, porque a coisa é longe, ninguém vai, por falta de tempo ou dinheiro, ao local ver o que estava em causa. As reações multiplicam-se, incluindo muitos dos que clamam por energias renováveis e para a necessidade de pensar nas gerações futuras (o que vale mais, 1900 sobreiros hoje ou 40 mil árvores no futuro?). Prós e contras? Demasiado complicado: dá-se o contra e chega!

Os exemplos poderiam multiplicar-se. Bem sei que quem trabalha na comunicação social é mal paga e vive em stress permanente. Sei, também, que as audiências contam, cada vez mais. Mas, que diabo, as televisões generalistas tinham, mesmo, que descer a este nível? Custa assim tanto evitar o simplismo sensacionalista e o "bota-abaixo" e fazer umas perguntinhas, nem que seja aos comentadores residentes? Não faz parte da sua responsabilidade social? A democracia agradeceria!