Os próximos episódios da telenovela das taxas de juro

Relativamente aos riscos de reacendimento, há dois candidatos principais que podem atrasar o processo de redução das taxas de juro. Por um lado, problemas nos mercados energéticos podem reacender a inflação. Um inverno mais rigoroso ou uma escalada do conflito Israelita, com o Irão à mistura, podem aumentar seriamente os custos energéticos, criando um novo choque inflacionista. É, por isso, que o BCE não reduzirá as taxas de juro antes de saber o que vai acontecer durante o Inverno. Por outro lado, a surpreendente saúde da economia americana pode atrapalhar a redução das taxas de juro por parte do BCE. Se o BCE se antecipar no processo de redução dos juros face ao seu homólogo americano, a redução da rentabilidade dos ativos europeus face aos americanos provocaria uma depreciação do euro. Consequentemente, a perda do valor do euro face ao dólar poderia provocar um ressurgimento da inflação via importações de bens transacionados em dólares (como o petróleo).