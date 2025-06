Os votos de última hora do Orçamento

Vota-se o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) no mais atípico cenário, proeminentemente político: 1) ao mesmo tempo que o Partido Socialista se prepara para eleições diretas na sucessão à liderança de António Costa - numa discussão sobre quem agrada mais à esquerda ou à direita, se Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro; 2) já em campanha eleitoral para as legislativas de 10 de março do próximo ano, sob a ameaça do populismo ganhar terreno; 3) com a presença do ex-ministro das Infraestruturas João Galamba no hemiciclo, agora como deputado, arguido na Operação Influencer, a mesma que provocou este terramoto político - por ironia, em silêncio, mas é também o mesmo João Galamba que havia saído vitorioso do debate na generalidade do OE2024, provocando Marcelo Rebelo de Sousa: "Senhoras e senhores deputados, permitam-me citar sua excelência, o Presidente da República: Este orçamento segue a única estratégia possível. E, pedindo permissão, acrescentar: e é mesmo um bom orçamento"; e 4) perante a hipótese deste OE2024 não durar muito tempo para lá de março, tudo depende do partido que forme o próximo Governo, ou do conjunto de partidos, querer ou não apresentar um retificativo. Mas este já era um quadro previsível (quase na totalidade) quando Marcelo Rebelo de Sousa tomou a decisão de permitir a aprovação do Orçamento antes de dissolver a Assembleia da República.



O que pode existir aqui de novo e decisivo é o futuro do PS. Afinal, este Orçamento já não segue totalmente a única estratégia possível. Mudou numa perspetiva eleitoralista para o PS. O recuo no Imposto Único de Circulação é espelho disso. Mais de 400 mil pessoas já tinham assinado uma petição contra o aumento previsto do IUC para automóveis anteriores a julho de 2007. E basta recuar às legislativas de 30 de janeiro de 2022 para fazer as contas: o Chega chegou aos 12 deputados com, precisamente, 399 510 votos - sendo que uma grande parte destes simboliza o voto dos descontentes.



Mas há mais. Sem o travão aplicado este ano, o aumento das rendas será de 6,9% no próximo ano. Uma medida que agradou aos senhorios, mas que deixa os inquilinos, que não têm outra opção num mercado de arrendamento com grande escassez e valores muito elevados nas grandes cidades, com um encargo maior com a habitação. Numa renda de 1000 euros mensais, o aumento será de 69 euros, ou seja, 828 euros por ano - o que significa praticamente um 13.º mês de renda. Pois o "esforço maior em gerir o orçamento" por estas famílias foi reconhecido agora, com o PS a alargar a dedução da despesa com rendas em sede de IRS para 600 euros a partir do próximo ano, em vez do aumento previsto de 550 euros.



O governo de maioria absoluta PS pode somar tanto estes recuos no Orçamento, que impactam na vida dos portugueses, como cedências ao PAN ou ao Livre, especialmente se quiser manter pontes para o futuro, mas com António Costa já sem espaço para mais malabarismos com o argumento das contas certas. Resta saber se estes rebates de consciência socialista vão buscar o que ambicionam: votos para voltar a formar governo.