Para milagre, está ótimo

Portugal, primeiro no final do Governo PSD-CDS e, depois, nos executivos PS, beneficiou deste quadro macroeconómico e de alguns setores com desempenho favorável, como o turismo e a indústria, que melhoraram o perfil exportador. Mas esteve muito longe de registar qualquer crescimento milagroso na economia ou ter, como é repetidamente dito, "convergido" com a Europa: em 2015, o nosso PIB per capita em paridade de poder de compra correspondia a 78% da média dos 27; em 2022, ficamo-nos pelos 77%. O mesmo se passa com o crescimento económico em cadeia ao longo deste período (cerca de 10,3%), que nos coloca atrás de todos os países do quadro de coesão, com exceção da Grécia. O que justifica que, em oito anos, tenhamos passado do 18.º lugar no ranking das economias europeias, para uma vergonhosa 20.ª posição.