Paul Krugman e os adultos na sala!

Enfim, e quando parece que vivemos num país perdido; Paul Krugman, economista norte-americano que venceu o Nobel em 2008, vem dizer-nos que «Portugal é uma espécie de milagre económico». Vai desmentir um Nobel e dizer que não é verdade? Repare, apesar de tudo, há forças que seguram isto em pé; o Orçamento do Estado vai ser aprovado. Ninguém quer legislar a quente as actuais fragilidades políticas e sociais. Os sindicatos pararam as greves até novo Governo. A economia está a melhorar... Há pontes entre partidos, por muito estranho que pareça, nunca são derrubadas as pontes, havendo diálogo subterrâneo entre as máquinas pensantes no Parlamento.