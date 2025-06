Pelo ar ou por carris, de mau serviço em mau serviço

Neste verão, a dor de cabeça "impactou a operação e a riqueza do país", sobretudo na Portela, aponta o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo. O que não é novidade, mas continua sem solução à vista - e justifica apontar-se mais uma vez os erros. Pedro Costa Ferreira prossegue, na entrevista publicada nesta edição do DV, dizendo que "continuamos a recusar slots e a recusar turistas em Portugal. Há de um modo geral, uma má experiência turística". E isto é grave, ou melhor, tem que ser visto como grave, mesmo estando o turismo a bater recordes de receita este ano - porque os números (apesar de bons resultados) não compensam tudo. Não se pode continuar a comprometer a marca Portugal no mercado ultra-competitivo do turismo internacional.