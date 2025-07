Perspetiva para o OE 2024: sortido de medidas avulsas e reativas, sem estratégia

Considero positiva a inserção de medidas de desagravamento fiscal e alguma articulação prévia com os sindicatos, mas extremamente negativo que o documento não seja do domínio público (ao contrário do que costuma acontecer com as iniciativas da CIP) para poder ser apreciado pela generalidade dos cidadãos, os supostos beneficiários finais da iniciativa, dificultando a análise das medidas que serão acolhidas ou não pelo Governo. Por outro lado, mesmo admitindo por hipótese académica que a CIP tenha apresentado uma estratégia integrada "chave na mão" para a resolução dos problemas estruturais do País, o mais provável é que o Governo acolha apenas as medidas mais fáceis de incorporar no Orçamento já preparado, sem grande custo fiscal nem grande "dor" nalgum grupo eleitoral relevante, até porque se aproximam eleições. Ou seja, não se espera que nenhuma reforma verdadeiramente estruturante, a existir, seja acolhida.