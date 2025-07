Pobretes mas alegretes 

Tenho, enfim, o azar de morar numa terra onde se demora cerca de duas horas (se tudo correr bem) a percorrer 30 quilómetros em transportes públicos em qualquer direção. Os doentes de lá que tiverem uma consulta marcada no Amadora/Sintra - hospital da zona - para as duas da tarde, saem de casa quase três horas antes, apanham três tipos de transportes e chuva, claro (Sintra). O passe é-me inútil, portanto, resta-me o carro. Dói, cada vez que dou à chave e oiço os dois euros por litro a serem triturados pelos motores. Assim como me estonteia a Euribor, uma espécie de chicotada disparada lá de longe pelo implacável BCE. É nestas alturas que penso nos velhinhos e doentes da minha aldeia que nem carro, nem hipermercado, nem saúde têm e recomponho-me. Vou sempre a 80 km/h porque os radares estão por todo o lado como monstros robóticos ao serviço dos buracos orçamentais.