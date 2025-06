Pode Ventura ser moderado?

Sabemos que, a Front National, só cresceu em França quando conseguiu ter mais rostos e dirigentes publicamente reconhecidos para além de Jean-Marie Le Pen. Sabemos que, o líder forte com um enorme atributo de tribuna e um profundo sentido de oportunidade consolidou e fez o partido crescer. Mas quando o partido se quis institucionalizar e passar a contar para as contas da governação; quando o partido quis crescer para além do voto de protesto (muito dele até vindo do antigo partido comunista francês!); teve que ir procurar uma nova líder, Marine Le Pen; fazer crescer novas figuras com peso no partido e no país político e nos municípios. E até acabou por mudar de nome, em 2018, para Rassemblement National