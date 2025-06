"Políticos? São todos uma escumalha do pior"…

No mundo tal como está hoje, seria completamente impossível um herói como Roosevelt, que vivia com uma enorme fragilidade física e estava preso a uma cadeira de rodas; essa fragilidade, era apenas física, e as fotografias sentado, a sua mensagem e a sua voz na rádio nada revelavam sobre as fragilidades do homem. E esse facto permitiu os Estados Unidos e ao mundo ganharem um grande líder.