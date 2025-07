Politiquice em tempo de assistência às famílias  

Com a opinião pública inflamada com o tema da habitação (nas rendas e nas prestações ao banco), o Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira - um pouco tarde, porque já se antecipava que a taxa de juro de referência do BCE se irá manter em níveis elevados durante muito tempo -, medidas de apoio a um milhão de agregados familiares, que durante dois anos terão maior estabilidade no pagamento da prestação da casa ao banco, com a mensalidade a descer face aos valores atuais e sem temerem que as taxas Euribor decapitem o seu orçamento familiar. Costa escolheu esta como a sua bandeira perante o aperto que as famílias sentem. Mas não é tudo, porque ainda falta saber, para o arrendamento, qual será o teto máximo aplicado às rendas, no próximo ano - o Executivo decidiu ouvir representantes dos senhorios e dos inquilinos, sindicatos e a associação de defesa dos consumidores, antes de fixar o valor. Este também só é parte do problema, porque o acesso à habitação continua a atingir dramaticamente uma parte significativa da população (que se tem vindo a manifestar publicamente), e para estes o pacote Mais Habitação antevê-se insuficiente - esbarra nas limitações na dinamização do mercado de arrendamento e na construção.