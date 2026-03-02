Porque é importante termos um CEIIA?

Porque é que é tão importante para a nossa economia e sociedade termos um projeto como o CEIIA? Os projetos quando nascem têm um propósito que deve ser percecionado por todos e ser a base do ser desenvolvimento. Quando em 1998 o CEIIA foi criado – numa lógica de parceria pública e privada focada num conceito de excelência para o setor automóvel – as perspetivas do seu desenvolvimento mobilizaram empresas e centros de competência para um percurso colaborativo centrado na inovação e criação de valor que hoje é de forma inequívoca um exemplo e referência a nível nacional e internacional.

O CEIIA é já há algum tempo o motor de um cluster estratégico centrado na área da mobilidade, aeronáutica e espaço que nos últimos anos permitiu o desenvolvimento, na base da inovação e criatividade, de competências, talentos e novas oportunidades. A dinamização da criação de valor e reforço da inovação tecnológica ganhou muito com o trabalho em rede, com forte presença global, do CEIIA, Por isso, em tempos de crise e de aposta num novo paradigma para o futuro, o CEIIA deve constituir o verdadeiro centro de uma convergência estratégica entre o Estado, as Empresas e as Universidades / Centros de Inovação – o CEIIA deve ser cada vez mais uma plataforma inteligente agregadora de inteligência e de competência.

O Investimento na inovação desempenha um papel de alavancagem da mudança único. Portugal precisa de forma clara de conseguir reforçar com sucesso a sua presença nesta agenda, associada à captação de empresas e centros de I&D identificados com os setores mais dinâmicos da economia – Digital e AI, , Energia, Automóvel e Aeronática, entre outros. O CEIIA tem sabido fazer o seu papel nestas áreas, através duma abordagem distinta, protagonizada por redes ativas de atuação nos mercados globais envolvendo os principais protagonistas setoriais , numa lógica de parceria estratégica com capacidade de escala internacional – a New Space Alliances, que acaba de apresentar o estudo Portugal no Espaço, é um bom exemplo dessa aposta.

Por isso importa que os atores envolvidos neste processo de construção de valor percebam o alcance destas apostas estratégicas. Não se pode querer mobilizar o país para um novo paradigma de desenvolvimento, centrado numa maior equidade social e coesão territorial, sem partilhar soluções estratégicas de compromisso colaborativo. O exemplo do CEIIA passa por isso. Por perceber que a aposta em projetos estratégicos de valor para a nossa economia é um caminho longo que exige persistência de trabalho e confiança colaborativa. A guerra global pelo valor e pelos talentos está aí e quem não estiver na linha da frente não terá possibilidades de sobrevivência. O CEIIA está na linha da frente, como o demonstram os muitos projetos que tem dinamizado nos últimos anos.

Precisamos de perceber este Exemplo do CEIIA, com todas as consequências do ponto de vista de impacto na sua matriz económica e social. Se não houver um verdadeiro sentido de responsabilidade coletiva estratégica à volta do novo paradigma de desenvolvimento para o futuro, tudo será posto em causa. Será acima de tudo o principio de um fim que nunca pensámos poder vir a ter e que é um desafio para todos os que têm um sentido de futuro para a nossa economia. Por isso é cada vez mais importante termos um CEIIA – e outros exemplos do género – entre nós.