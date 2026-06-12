Opinião

Portugal continua a pagar para remediar

Margarida Vaqueiro Lopes
Margarida Vaqueiro Lopes

Subdiretora do Diário de Notícias e diretora executiva do Dinheiro Vivo

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No final do mês passado, um estudo da Nova Information Management School (Nova IMS) causou burburinho quando revelou que o investimento no Serviço Nacional de Saúde, no ano passado, permitiu um retorno económico de 10,2 mil milhões de euros – simplesmente porque foi possível reduzir a taxa de absentismo.

Quase metade (cerca de 47%) dos portugueses faltou pelo menos um dia ao trabalho por questões de saúde e 7,7% faltou mais de 20 dias, revelam os mesmos dados, que mostram ainda que a prestação de cuidados de saúde permitiu evitar, em média, 1,4 dias de ausência laboral, ou uma poupança de 800 milhões de euros.

No que diz respeito à produtividade, o SNS permitiu evitar a perda do equivalente a 11,1 dias de trabalho por pessoa, o que se traduziu numa poupança adicional de seis mil milhões de euros. No total, somando o impacto no absentismo e na produtividade, o SNS permitiu uma poupança de 6,8 mil milhões de euros (via salários), que, tendo em conta a relação entre produtividade e remuneração, se traduz num retorno económico de 10,2 mil milhões de euros.

Parece, na verdade, apenas bom senso: prevenir, por norma, é mais sensato do que resolver, até porque geralmente custa muito menos dinheiro e qualidade de vida. Mas a prevenção é algo que a nossa cultura tem dificuldade em compreender – não é apenas a falta de dinheiro que faz com que as pessoas não tenham seguros, além daqueles que são obrigatórios, é também porque preferimos esperar que as coisas más não aconteçam.

"Agora que estamos a chegar ao verão, é sabido que vão intensificar-se as campanhas pela limpeza dos terrenos rurais. Mas por mais que as autoridades peçam – e que as coimas acumuladas desde 2020 e até ao ano passado superem os 2,5 milhões de euros – o que é verdade é que continuamos a ver a displicência com que o tema é encarado"

Quando a cultura é absorvida a nível da governação, o que sabemos também é que se gastam muitos milhares de euros – ou, pelo menos, não se poupam – anualmente por falta de prevenção ou de antecipação. Agora que estamos a chegar ao verão, é sabido que vão intensificar-se as campanhas pela limpeza dos terrenos rurais. Mas por mais que as autoridades peçam – e que as coimas acumuladas desde 2020 e até ao ano passado superem os 2,5 milhões de euros –, o que é verdade é que continuamos a ver a displicência com que o tema é encarado. Depois, quando os incêndios chegam e os custos vêm, novamente, penalizar os portugueses, fingimo-nos espantados.

No mesmo sentido, o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) notificou, no ano passado, 317 entidades públicas pelo incumprimento das obrigações do Regime Geral de Prevenção da Corrupção: só em coimas, que para empresas podem chegar aos 44 mil euros, estamos a falar de milhões de euros. A isto é preciso juntar quanto é que não chega à economia nacional, por via da corrupção.

De igual modo, o desinvestimento constante na educação pública, por exemplo, tem também feito soar os alertas: o país gasta 14% menos por aluno do que a média da OCDE, o que tem contribuído para a saída de professores – como se pode ler esta sexta-feira no DN –, a dificuldade em atrair novos docentes e escolas mais dispersas e com menos condições, o que impacta, inevitavelmente na aprendizagem dos alunos.

Ora, contas da OCDE mostram também que cada ano de aprendizagem perdida reduz o rendimento futuro dos alunos em entre 3% a 5% ao longo da vida, algo que impacta significativamente também a economia nacional.

Na conversa que a CEO da Sociedade Ponto Verde teve com o Dinheiro Vivo, esta semana, esta cultura da falta de prevenção torna-se ainda mais clara: Portugal caiu no ranking da reciclagem – um assunto que devia pertencer ao século passado –, porque não está a pensar no retorno do investimento, mas sim no custo de certas medidas, não favorecendo um mercado concorrencial que melhore a eficiência.

E é aqui que está, na verdade, a grande questão: enquanto não se tornar claro que investir em prevenção e em antecipação de desafios, seja nas florestas, escolas, hospitais ou nas empresas privadas, não é um custo em si, mas sim um investimento para o futuro, não entendemos que a nossa economia e a nossa sociedade poderiam ser muito mais justas e igualitárias.

E, tal como escrevi no início deste texto, isto nem sequer é uma ciência que não seja alcançável por todos. É, simplesmente, bom senso: um trabalhador doente é um trabalhador ausente; uma escola sem professores é um aluno sem ensino; um terreno sujo é um terreno queimado e por aí vamos… Parece simples, não é?

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