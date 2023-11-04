Portugal dos pequeninos

O Orçamento do Estado é um documento que inclui uma previsão detalhada das receitas bem como das despesas do Estado para o horizonte temporal de um ano. Mais do que uma mera listagem de rubricas de cariz financeiro, o orçamento deve ser um instrumento ao serviço das políticas públicas, quer das potencialmente mais geradoras de riqueza - como as associadas à Economia - quer das que necessariamente mais fundos absorvem - como as associadas à Saúde..Do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024, que teve lugar no início desta semana na Assembleia da República, o que ficou? Parece que o importante são os 25 euros de aumento máximo anual do IUC; parece que o importante é a sobretaxa que os milionários deveriam pagar de IMT; parece que o importante é a descida do IVA da alimentação para animais de companhia..Parece que o importante é saber se, com o modesto superavit previsto, conseguimos injetar mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, pagar mais aos professores, aumentar mais as reformas, remunerar melhor a generalidade dos funcionários públicos, reforçar o programa Mais Habitação... enfim, ideias não faltam sobre como dar destino ao putativo excedente orçamental..O que seria bom era saber se o Orçamento do Estado, mais do que um jogo de "tira aqui, põe ali" ou "tira a este, dá àquele", é um efetivo instrumento ao serviço da criação de riqueza sem a qual é impossível termos um país mais desenvolvido, mais inclusivo e mais sustentável..Claro que houve momentos de lucidez como o de Joaquim Miranda Sarmento, líder da bancada parlamentar do PSD, quando afirmou que este orçamento "não tem medidas para o crescimento económico (...), não tem uma visão de reformas estruturais para aumentar a produtividade e a competitividade e colocar a economia a crescer, que é aquilo que permite pagar melhores salários e ter mais recursos para os serviços públicos"..Na mouche! O problema é que o PSD, e em particular o seu presidente, tem enorme dificuldade em transformar esta mensagem num desígnio nacional que galvanize o eleitorado em torno de um projeto novo para o país..Sim, porque o que retemos do debate são as boutades do lado socialista e do lado social-democrata (isto para não falar dos outros partidos...): a proposta laranja de descida de IRS apelidada de "amor de verão" (António Costa), a resposta de que isso é "retórica da treta" (Luís Montenegro), isto para além dos célebres epítetos de "pipi" e "betinho" com que o líder social-democrata já tinha brindado a proposta de orçamento..E, para que o PSD não ficasse a ganhar no jogo dos disparates, António Costa resolveu que o encerramento do debate ficaria a cargo de João Galamba, o ministro que já foi "ex" por breves momentos e que, no seu discurso, não resistiu a dar uma alfinetada no Presidente da República mas, ao mesmo tempo, conseguiu resistir a não falar na TAP, o dossiê mais controverso do seu ministério - e um dos mais relevantes do Governo, ainda por cima numa altura em que está em curso a privatização da companhia..Enquanto as grandes questões em torno do Orçamento do Estado (recorde-se que o que estava em causa era o debate na sua generalidade) se enredarem em pormenores, revelando falta de visão e retórica barata, não vamos conseguir andar para a frente..Enfim, porque será que, depois de ter escrito esta crónica, não me sai da cabeça a expressão "Portugal dos pequeninos" que lhe serve de título?.Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School