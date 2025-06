Portugal é Lisboa.

No último ano, a divulgação mensal do índice de preços na zona Euro ganhou relevo pela sua influência na evolução da taxa de juro fixada pelo BCE. É um de muitos indicadores (crescimento, exportações, emprego, etc) cuja periodicidade (de mensal a anual) reduz, drasticamente, a sua utilidade, para efeitos de apoio à definição da política económica em situações de alteração drástica das condições subjacentes. A covid-19 criou um desses contextos o que levou investigadores do Banco de Portugal (BdP) a desenvolver um indicador diário de atividade económica (IDAE), recorrendo a dados não convencionais, de alta frequência, provindos da atividade empresarial (para os mais interessados na metodologia, o BdP referencia o artigo "Lourenço e Rua (2021), "The Daily Economic Indicator: tracking economic activity daily during the lockdown", Economic Modelling, vol. 100, July 2021, 105500", havendo ainda um vídeo de divulgação). Em todo o caso, o próprio BdP refere que "O indicador diário de atividade económica (DEI) não constitui uma previsão oficial do Banco de Portugal ou do Eurosistema. No caso, o IDAE resulta da agregação de cinco séries de dados diários: tráfego de pesados nas autoestradas (0,25), carga e correio desembarcados nos aeroportos (0,15), consumo de eletricidade (0,18) e gás (0,27) e compras com cartões em Portugal (0,15) - entre parenteses os respetivos ponderadores.