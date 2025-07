Portugal está condenado a empobrecer?

Com efeito, é por haver vulnerabilidades em termos de justiça intergeracional que hoje se vive a crise da habitação, bem como a crescente contestação de classes profissionais, como as ligadas à saúde e ao ensino. E, numa escala mais alargada, fenómenos como o dos coletes amarelos em França não são mais do que o reflexo de um dilema das sociedades mais desenvolvidas: o alastrar do sentimento de que hoje se vive pior do que no passado.