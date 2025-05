Portugal nas bocas do Mundo

Melhor do que uma ampla e dispendiosa campanha de Marketing o comunicado da Procuradoria-Geral da República colocou Portugal no mapa. Como um país à deriva, como um país com uma elite governante corrupta, como um país a evitar para negócios, onde as empresas estrangeiras que entram (como as do lítio e as das novas tecnologias) acabam envolvidas em negócios obscuros, em processos de corrupção que chegam ao topo da hierarquia do Estado e têm grande visibilidade internacional.