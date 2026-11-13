Prevenir para o pior, esperando o melhor…

Os fenómenos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e severos, estão a tornar-se um risco crescente para a atividade económica.

No dia em que escrevo este artigo, o Governo declara situação de alerta para o dia seguinte (11 de novembro), “devido ao agravamento do estado do tempo associado à passagem da depressão Charles”. Esta depressão, que vem juntar-se à sucessão de fenómenos meteorológicos extremos a que temos assistido, com particular evidência na tempestade Kristin, são alertas reais que não podemos ignorar, por serem acontecimentos que deixaram de ser episódios excecionais para se tornarem um risco cada vez mais frequente e severo, com consequências profundas para a sociedade e a economia.

Para as empresas, estes fenómenos podem significar danos nas instalações e equipamentos, interrupções da produção, constrangimentos logísticos, falhas no fornecimento de energia e matérias-primas e dificuldades no cumprimento dos compromissos com clientes e fornecedores. Os prejuízos não se esgotam nos danos materiais imediatos: prolongam-se no tempo, comprometem receitas, pressionam a tesouraria e podem afetar a própria viabilidade de empresas, sobretudo as de menor dimensão.

Tudo isto acontece num contexto particularmente muito exigente, em que as empresas já enfrentam outros fatores externos de forte pressão, nomeadamente a instabilidade geopolítica e a incerteza dos mercados internacionais, com o aumento dos custos operacionais (energéticos, das matérias-primas e dos transportes) e de financiamento (num quadro de subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu para controlar a inflação em torno do objetivo do seu mandato).

A acumulação destes riscos reduz margens de negócio e limita a capacidade de investimento, sendo, por isso, fundamental que a prevenção e a resiliência passem a integrar de forma sistemática a estratégia das empresas. Mas esta responsabilidade não pode ser exclusivamente empresarial. Exige políticas públicas consistentes, investimento em infraestruturas críticas mais robustas, sistemas eficazes de monitorização e alerta, ordenamento do território e mecanismos de apoio que permitam uma recuperação célere da atividade económica.

Programas como o PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência representam uma oportunidade importante neste domínio. Mais do que reparar os danos provocados pelas catástrofes, importa aproveitar estes instrumentos para reduzir vulnerabilidades, reforçar a capacidade de prevenção e resposta do país e assegurar a continuidade da atividade económica. É essencial que as empresas estejam efetivamente contempladas, quer nos mecanismos de recuperação, quer nos investimentos estruturais de reforço da resiliência. A capacidade de um país resistir a estes acontecimentos mede-se também pela rapidez com que consegue recuperar a sua capacidade produtiva. Cada dia de paralisação tem custos económicos, financeiros e sociais que importa minimizar.

Prevenir para o pior, esperando o melhor, não é uma atitude pessimista. É uma exigência de responsabilidade e de visão estratégica. Porque proteger as empresas é também proteger o emprego, o investimento, a criação de riqueza e a competitividade da economia nacional.