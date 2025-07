Primeiro Portugal, a seguir Espanha, depois logo se vê

● Inglês vs idioma local: é certo que o idioma/look and feel de um site, se ajustado às preferências do consumidor de um país, tem um impacto positivo na taxa de conversão. E também é verdade que existem no mercado soluções tecnológicas de localização de sites para diferentes idiomas, a baixo custo e com grande qualidade, como o Google Translate API. No entanto, o esforço de tradução de um site para diferentes idiomas acaba por funcionar como uma barreira à exportação, por envolver um investimento adicional na criação e manutenção do site, e ainda no marketing e gestão do serviço ao cliente. É por isso preferível começar com um único idioma, o inglês, com o qual a esmagadora maioria dos consumidores europeus está confortável em transacionar online. A Care to Beauty, empresa que vende produtos de cosmética para todo o mundo, fez isso mesmo durante os primeiros anos de operação.