Proibido nivelar por baixo

E o Sporting, não obstante ter divulgado no último relatório que prossegue com a "renegociação, com o Novo Banco, do Acordo de Quadro de Reestruturação Financeira", um nome pomposo para uma gigantesca limpeza de dívida do seu balanço, terá despendido 151 milhões de euros, ocupando a 52.ª posição.