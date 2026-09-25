Projecto Porter- Balanço e Perspectivas

O Projecto do Prof. Porter lançado em 1994 pelo Ministro da Indústria e Energia, Mira Amaral, visando aplicar o modelo desenvolvido por aquele Professor à economia portuguesa, revelou-se importante para o desenvolvimento dos “clusters” existentes (grupos de empresas geograficamente próximos e que retiram vantagens da proximidade e relações mútuas) e, no fim, para toda a economia.

A iniciativa de Mira Amaral e o consequente apoio do M. Finanças, Eduardo Catroga, levaram a que o Projecto reunisse uma viva adesão de empresas e instituições públicas e privadas que se prontificaram a financiar o seu desenvolvimento.

Grande parte da actividade económica gravitava em torno dos sectores tradicionais, como o têxtil, calçado, cortiça e madeiras, turismo e vinhos, havendo a ideia de que se tratava de sectores esgotados onde não valeria a pena investir.

Porter e a sua equipa vieram demonstrar o contrário, afirmando que Portugal poderia retirar grandes vantagens competitivas daqueles sectores.

No seguimento do Relatório, Mira Amaral constituiu grupos de trabalho reunindo empresários, associações empresariais, universidades e administração pública, depois enquadrados no Forum para a Produtividade, para implementarem as recomendações do Projeto e propor as políticas públicas de apoio.

O grande balanço do Projecto Porter acaba de ser feito num livro recentemente apresentado, “O Relatório de Michael Porter de 1994 revisitado- Portugal: 1994-2025-2030”. E é muito positivo.

O curriculum académico, gestionário e científico dos autores, André Paula Santos, Alcino Lavrador e Bruno Damásio, ligados também às novas tecnologias e inteligência artificial, é só por si um aval à qualidade das conclusões. A obra não se fica pela análise da situação 30 anos passados, mas projecta-a para o futuro próximo de 2030.

É notável como os autores juntam a sua perspectiva sobre novos nichos de especialização (baterias, tecnologias do desporto, indústrias culturais, aeronáutica…) e antigos clusters e fazem a ponte de todos com a inteligência artificial em que são especialistas. Um livro que certamente interessará às associações empresariais estudar e divulgar pelos seus associados.