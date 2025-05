Propaganda de guerra

Em terceiro lugar, as fake news encontram nos tempos de guerra uma enorme oportunidade para se expandirem de tal forma que, de um modo racional e honesto, se torna quase impossível saber quem está a dizer a verdade. Aliás, o pressuposto de toda a comunicação em tempo de guerra é tirar o racionalismo da equação, dando uma ênfase excessiva à emoção - o que significa que todo e qualquer facto tenderá a ser interpretado mais com o coração do que com a cabeça.