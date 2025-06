Proteger o investimento estrangeiro 

Ao invés, são identificados como fatores de atratividade o capital humano qualificado, os centros de I&D de excelência, as cadeias de fornecimento, as boas infraestruturas rodoviárias, a capacidade industrial e tecnológica instalada, a localização geográfica e a paz social do país. Além disso, Portugal está integrado num mercado único de quase 500 milhões de consumidores e utiliza a segunda moeda mais importante do mundo, o euro.

Por outro lado, e em grande medida devido ao turismo, Portugal projeta hoje para o exterior a imagem de um país moderno, com qualidade de vida, segurança interna, estabilidade social e potencial económico. Há uma perceção positiva que vai muito para lá do "postal ilustrado", que distinguia o país apenas pela beleza das suas praias, pela hospitalidade do povo e pela qualidade da gastronomia.