Proteção social em Portugal: um pacto entre gerações num mundo interdependente

Nos dias 5 e 6 de março de 2026, Lisboa recebe o 2.º Congresso da Segurança Social, promovido pela Almedina, um encontro que reunirá académicos, decisores públicos, magistrados, dirigentes institucionais e especialistas para debater alguns dos temas estruturantes do Estado Social português. O programa abrange questões tão diversas como a Lei de Bases da Segurança Social, os desafios jurídicos emergentes, o impacto da imigração na sustentabilidade financeira do sistema, os modelos de proteção profissional e o papel crescente da poupança individual e dos fundos de pensões.

A conferência chega num momento crítico. A pressão demográfica, as desigualdades territoriais, a incerteza económica e a transformação acelerada dos mercados de trabalho recolocam a proteção social no centro da agenda pública. É neste contexto, em que o país discute o futuro das pensões, o equilíbrio entre gerações, a adaptação do Estado social e a sustentabilidade das suas instituições, que importa revisitar os fundamentos das políticas sociais e refletir sobre os riscos que já se fazem sentir no presente.

As Dinâmicas Estruturais que Moldam a Proteção Social

Portugal vive hoje uma encruzilhada em que o debate sobre proteção social deixou de ser um tema “doméstico”. A sustentabilidade das pensões e dos apoios sociais é atravessada por uma nova realidade: uma interdependência global que liga demografia, migrações, pandemias, tecnologia e produtividade e que, por via do investimento e da mobilidade, chega também ao mercado habitacional. Quando fluxos migratórios compensam parcialmente a perda de população ativa ou quando a concorrência internacional altera custos e capacidade instalada, percebemos que a interdependência global é incontornável e nenhum Estado social se reforma como se vivêssemos numa ilha.

Por outro lado, não podemos continuar a decidir as políticas de proteção social com base na “espuma dos dias”, ou seja, na dependência dos ciclos políticos de curto prazo, que inibem reformas estruturais. Por isso, o longotermismo (i.e., a integração do longo prazo nas decisões do presente) é uma obrigação política. Só assim se poderá reformar a proteção social com um horizonte de décadas.

As tendências observadas (e.g., envelhecimento acelerado, baixa natalidade e aumento do rácio de dependência), reforçam a ideia de que não estamos perante “choques” passageiros, mas sim dinâmicas que se projetam por décadas.

A trajetória demográfica aponta para uma pressão crescente sobre quem trabalha e contribui, enquanto a base fiscal se estreita, colocando o financiamento da proteção social sob tensão prolongada. Adiar reformas pode ser politicamente confortável, mas é economicamente caro e socialmente regressivo, porque transfere custos para quem ainda não vota: os jovens de hoje e os contribuintes de amanhã.

Daqui decorre uma exigência ética e institucional: equidade intergeracional.

De igual forma, um sistema de proteção social bem desenhado tem de garantir, ao mesmo tempo, dignidade aos idosos e oportunidades reais aos mais novos. Neste contexto, falar de proteção social é falar também de condições materiais que permitem viver, trabalhar, cuidar e envelhecer com segurança.

Por fim, nada disto se resolve com slogans. A ponderação científica tem de voltar ao centro das decisões públicas. Se continuarmos a ignorar as projeções demográficas e avaliações atuariais nas pensões de reforma ou as métricas de desigualdade e territorialidade para calibrar prestações de natureza social, acabaremos a gerir a proteção social com mais ideologia do que evidência e o país já não tem margem para isso.

Preparar o Estado Social para Navegar em Mar Aberto

A proteção social em Portugal enfrenta atualmente múltiplas pressões. Na realidade, observa-se um envelhecimento demográfico acelerado, uma natalidade persistentemente baixa, um rácio de dependência que cresce de forma estrutural e um mercado de trabalho que já não garante a renovação da base contributiva. A isto somam‑se desigualdades territoriais profundas, custos crescentes em saúde associados a doenças crónicas e determinantes sociais adversos, como a habitação inacessível, que agravam vulnerabilidades e ampliam a procura de apoios.

Se estes desafios não forem enfrentados com reformas de longo prazo, tudo isto se combinará num risco sistémico: a erosão progressiva da sustentabilidade financeira, distributiva e institucional do Estado Social.

A sustentabilidade da proteção social é como navegar em mar aberto: a interdependência global define as correntes, o longotermismo evita que nos percamos ao primeiro nevoeiro, a equidade intergeracional mantém o barco estável e a ciência funciona como bússola. Sem estes quatro instrumentos, o nosso sistema de proteção social não chegará a bom porto.

Doutorado em Economia e Professor Universitário