PRR, atrasos, transparência e verificação das despesas 

Em Portugal, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) segue em 17% das metas acordadas com a União Europeia. Dos mais de 22 mil milhões de euros disponíveis em subsídios e financiamento mais barato - valor atualizado em setembro pela Comissão Europeia na revisão do PRR português - 2821 milhões de euros já foram pagos aos beneficiários até novembro. Acontece que estes fundos têm de ser gastos dentro do prazo, sob pena de os perdermos. O Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas está "muito pessimista". Em entrevista ao Dinheiro Vivo (que pode ler nesta edição), Virgílio Macedo considera que "não há capacidade de execução do PRR até 2026" e entende que o prazo deve ser prolongado. "Espero que o Governo consiga no próximo ano estender a execução do PRR para lá de 2026, sob pena do país perder um conjunto de fundos extremamente relevantes para a nossa economia.".É como o Presidente da República diz, "o PRR está atrasado. E esse é um problema complicado. É que olhamos para os números e há metade do dinheiro já disponibilizado que está no terreno", criticando que "os concursos são abertos, e depois é uma eternidade". Para Marcelo, o ano 2024 tem se ser de aceleração. "A ferrovia arrancou, mas ainda não arrancou no terreno. As pontes - estou só a falar de grandes obras públicas - arrancaram, mas não arrancaram no terreno"..Em Portugal, ainda não houve tempo para se medir o impacto da aplicação dos fundos, mas falta também transparência na informação. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República, na análise à proposta de Orçamento do Estado para 2024, avisa que a "informação disponível sobre o impacto do PRR nas finanças públicas portuguesas é escassa, dispersa e pouco transparente"..Mas há´mais. A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas formou 1400 técnicos para assegurar a fiscalização dos investimentos, ao abrigo de um protocolo assinado em dezembro de 2021 com a Estrutura de Missão Recuperar Portugal - que gere a execução do PRR. Virgílio Macedo garante que até hoje nunca foram chamados a fazer o trabalho que lhes cabia de verificação da execução do PRR e a legalidade das despesas.