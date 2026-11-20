Na Marinha Grande, a Vidrexport beneficia ainda de um contrato de gás a preço fixo. Quando falou à RTP, em outubro, o seu diretor receava que a renovação trouxesse um aumento de cerca de 38%. Transferir esse aumento para o preço do vidro não lhe parecia possível. A fábrica continua a saber produzir; o que pode mudar é a economia das encomendas que aceita e dos investimentos que prepara, sobretudo quando os contratos de energia são revistos antes dos compromissos comerciais.

Já houve empresas a alterar a atividade. Em 2022, perante a escalada do gás, a Cifial reduziu a atividade cerâmica. A administração explicou mais tarde que a reestruturação vinha sendo ponderada, mas que a crise energética agravara o problema. O custo do gás não foi a única causa; houve, contudo, uma alteração real do negócio, num grupo que conservava experiência e capacidade industrial.

Os custos e os preços de venda nem sempre são revistos ao mesmo tempo. Um contrato de gás pode renovar-se enquanto as condições comerciais acordadas com os clientes continuam em vigor. Noutras empresas, cláusulas de revisão ou coberturas suavizam o aumento. Se os concorrentes também ficam mais caros, parte do custo pode chegar ao mercado; se a oferta alternativa continua barata, a margem perde-se na fábrica. Duas linhas semelhantes podem justificar investimentos diferentes, e até uma revisão dos clientes que compensa servir, apesar de ambas manterem capacidade técnica.

No relatório de 2026 sobre Portugal, a Comissão Europeia indicou que, no primeiro semestre de 2025, a eletricidade para grandes consumidores empresariais custava 2,6 vezes o gás por unidade de energia final. Isso não torna a eletrificação uma resposta economicamente automática: a potência disponível, o investimento e o consumo por peça continuam a determinar o resultado.

Na Navigator, o resultado líquido dos primeiros nove meses de 2026 caiu 45%. O grupo apontou, entre outras pressões, aumentos dos custos de gás, eletricidade e logística. No mesmo período, o volume vendido no negócio de Packaging cresceu 44%, e ficou concluída a reconversão da PM3, em Setúbal, para produzir papéis de embalagem flexível. A reconversão não foi apresentada como resposta à subida da energia. Ao mesmo tempo que o grupo enfrentava maior pressão de custos, estava a usar capacidade existente para crescer noutra área. A fábrica permanece, mas parte da capacidade passa a servir outro mercado.

A pressão também chega a peças pequenas e a processos com outros consumos. Uma empresa de injeção compra plásticos, utiliza eletricidade para transformar o material e suporta, conforme os contratos, o transporte das peças. Em março, a associação europeia EuPC alertou para aumentos súbitos no preço das matérias-primas plásticas, dificuldades de abastecimento e subida dos custos energéticos e logísticos. A peça e o molde podem continuar iguais, enquanto o custo do plástico e da entrega sobe antes de ser possível renegociar o preço com o cliente.

Na metalomecânica, a AIMMAP chamou a atenção para a pressão dos transportes rodoviários nos mercados de Espanha, França e Alemanha. O gasóleo na estrada não é o gás natural de um forno, nem acompanha necessariamente a mesma evolução. Quando o fabricante assume a entrega, o frete entra diretamente na contribuição da encomenda. Se é o comprador a contratá-lo, esse custo continua a influenciar o preço total usado na escolha do fornecedor. A mesma peça pode, assim, ser economicamente interessante para um cliente e pouco atraente para outro mais distante.

A margem média de uma gama pode esconder diferenças decisivas entre encomendas. Interessa conhecer a contribuição por produto, cliente e destino depois dos custos que a empresa efetivamente assume, as condições de entrega e o momento em que poderá rever os preços. Há encomendas que continuam a contribuir para os custos fixos enquanto se espera por uma renegociação. Outras quase não deixam valor depois do transporte contratado. Antes de renovar um contrato ou investir numa gama, a empresa precisa de avaliar o que fica da margem quando os preços de energia, materiais e transporte forem revistos, sem tomar um pico passageiro como permanente. Nessa conta, saber fabricar já não chega. Para aquele cliente e destino, o produto tem de continuar a justificar a capacidade e o capital que consome. É uma escolha que pode mudar a carteira de produtos e mercados muito antes de mudar a capacidade física da fábrica.

A Erofio mostrou outra possibilidade. Num projeto com a Engel, produziu por fabrico aditivo um molde. Nos testes divulgados, a combinação desse molde com os sistemas de controlo da máquina reduziu o tempo de ciclo e o consumo de energia por peça face à solução convencional. Para a gestão, a tecnologia só interessa se a redução de custo por peça pagar o esforço adicional de desenvolver a solução. Se pagar, uma encomenda que começava a perder interesse pode voltar a fazer sentido.

A capacidade existente pode também encontrar procura noutro lado. A Simoldes identifica oportunidades, nos próximos anos, em componentes plásticos para baterias, gestão térmica e isolamento elétrico nos automóveis. Os construtores continuam a pressionar preços e a considerar a localização e a logística dos fornecedores. Uma empresa pode dominar a transformação de plásticos e não conseguir entrar nessas aplicações: precisa de cumprir qualificações, conquistar o comprador e obter volumes que justifiquem o investimento. Sem um compromisso comercial credível, o desenvolvimento de uma nova oferta pode absorver engenharia e capacidade que ainda são necessárias aos programas atuais.

Nos produtos que uma empresa decide manter, a energia pesa ao lado da procura, da concorrência, dos contratos e do capital disponível. Não há dados que permitam medir quanto estas decisões já estão a alterar a composição da indústria portuguesa. Uma fábrica pode conservar equipamento, pessoas e saber-fazer e, ao mesmo tempo, deixar de conseguir justificar os mesmos produtos e investimentos. Essa alteração começa dentro do negócio e pode levar tempo até aparecer nas estatísticas como uma nova fábrica, uma linha encerrada ou uma mudança percetível na estrutura industrial.