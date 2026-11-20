Sabia que, em vários países, a palavra utilizada para designar a laranja é praticamente a mesma que Portugal? Na Grécia, chama-se portokáli, na Turquia, portakal, na Roménia, portocală, na Albânia, portokall e no Irão, porteghâl. No total são mais mais de 20 países, da Bulgária ao Iémen, da Mauritânia ao Iraque, passando pelos Balcãs e parte do mundo árabe, onde a laranja é conhecida por uma palavra que deriva do nome Portugal.

Não se trata de uma coincidência linguística. Trata-se de uma extraordinária herança da expansão comercial portuguesa e, sobretudo, de um dos mais interessantes exemplos históricos daquilo a que hoje chamamos country branding.

A história remonta aos séculos XV e XVI quando os navegadores e comerciantes portugueses estabeleceram novas rotas marítimas da Europa ao Oriente. Entre os muitos produtos que passaram a circular nessas rotas encontrava-se a laranja-doce, originária da Ásia e particularmente apreciada pelo seu sabor.

É verdade que já existiam laranjas na Europa e que a história da introdução das diferentes variedades é mais complexa do que frequentemente se conta. Mas uma coisa é certa: os portugueses tiveram um papel determinante na difusão comercial de variedades de laranja-doce, contribuindo para a sua popularização em diferentes mercados.

Foi então que aconteceu algo extraordinário. Em vários países, o fruto passou a ser identificado pela sua associação a Portugal. E com o tempo, o nome do país transformou-se no próprio nome do produto, o que reflete bem o facto de Portugal ter deixado de ser apenas um local geográfico para se tornar numa referência económica global.

Esta história encerra três lições particularmente relevantes para a economia portuguesa contemporânea. A primeira é que as marcas se constroem através da criação de valor e não apenas da comunicação. Os portugueses não precisaram de campanhas publicitárias, slogans ou logótipos para associar o nome do país à laranja. A reputação resultou da presença nos mercados, das redes comerciais e da associação a um produto valorizado pelos consumidores. A notoriedade foi apenas e tão-só uma consequência do valor percebido.

A segunda lição é que a diferenciação é mais importante do que a dimensão. Portugal nunca foi um grande país em termos territoriais ou demográficos. Mas conseguiu desempenhar um papel relevante no comércio internacional porque soube estabelecer ligações, identificar oportunidades e aproximar mercados distantes. O seu poder não resultava tanto daquilo que produzia, mas daquilo que conseguia fazer circular. Por outras palavras, a sua força como player global decorria do domínio que tinha sobre a rede comercial que criou.

A terceira lição é talvez a mais importante: não basta criar valor, é necessário saber capturá-lo. O facto de o nome Portugal ter ficado associado à laranja não significa que o país tenha conservado, ao longo dos séculos, o correspondente protagonismo económico. A notoriedade pode perdurar muito para além da vantagem competitiva que lhe deu origem. Ora, é precisamente aqui que a história se encontra com o presente.

Portugal continua a dispor de ativos extraordinários: uma localização geográfica privilegiada, uma história reconhecida internacionalmente, recursos humanos qualificados, capacidade de inovação e uma reputação positiva em diversas áreas. Temos empresas e marcas de excelência no calçado, no vinho, no mobiliário, nos componentes para a indústria automóvel, na metalomecânica e nos serviços. E temos um turismo que conseguiu colocar o país no mapa das preferências de milhões de visitantes.

Mas continuamos, demasiadas vezes, a competir pelo preço quando deveríamos competir pelo valor. Exportamos produtos de qualidade que nem sempre chegam ao consumidor final com uma marca portuguesa reconhecida. Desenvolvemos conhecimento e inovação que outros conseguem comercializar melhor. E celebramos frequentemente o crescimento das exportações ou do número de turistas sem dar a mesma atenção ao valor acrescentado que conseguimos reter.

De facto, o verdadeiro desafio de Portugal não é apenas ser conhecido. É ser reconhecido, preferido e valorizado. Isso exige uma estratégia de marca país que vá muito além da promoção turística ou da comunicação institucional. Exige uma estratégia capaz de articular empresas, universidades, territórios e políticas públicas em torno de uma proposta de valor consistente e diferenciadora.

A marca Portugal deve funcionar como um ativo competitivo que acrescente valor às marcas portuguesas. Mas o inverso também é verdadeiro, pois são as empresas, os produtos, os serviços, as universidades, os territórios e as experiências de excelência que, todos os dias, constroem a reputação internacional do país.

Há cinco séculos os portugueses conseguiram que o seu nome entrasse no vocabulário quotidiano de diferentes povos através de um simples fruto. Hoje, num mundo muito mais competitivo e globalizado, temos de conseguir que Portugal seja associado não apenas àquilo que vende, mas sobretudo à qualidade, à inovação, à confiança e ao valor que é capaz de criar.

Afinal, a questão não é saber por que razão tantos povos chamam Portugal à laranja. O grande desafio é perceber o que devemos fazer para que, daqui a 500 anos, o nome Portugal seja sinónimo de diferenciação e valor.