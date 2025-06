Recompensar os jovens com rebuçados

Numa coisa Costa está certo, mas já não é de hoje: os jovens são o futuro. O que não é certo é o futuro que se afigura. E Costa sabe disso, tanto que depois do silêncio no Conselho de Estado, antecipou uma série de medidas do Orçamento do Estado para 2024, que pouco deverão pesar no futuro dos jovens (e para os cofres do Estado), mas que a eles se dirigem. Em primeiro lugar, o problema, neste caso, não está no IRS, mas sim nos salários baixos para uma geração altamente qualificada e que bate sempre no teto "mileurista". Veja-se o exemplo da campanha de IRS deste ano, em que o IRS Jovem abrangeu 73 684 jovens que beneficiaram de uma poupança média de 425 euros, o equivalente a pouco mais de 35 euros mensais. Ajuda, de facto, mas não acompanha, nem de perto nem de longe, os aumentos do custo com a habitação ou com a alimentação. "Reter o talento das novas gerações é o maior desafio estratégico de Portugal" para o futuro, já dizia o primeiro-ministro em finais de 2021, no V Congresso da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, no Porto. Mas não é à retenção que temos vindo a assistir. É ao seu falhanço. E mexer pela terceira vez no IRS Jovem, com efeitos que se vão refletir na liquidação do imposto em 2025, é um paliativo.