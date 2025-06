Redução de impostos: afinal quem fala verdade, PS ou PSD?

A4. Mendonça Mendes - que foi Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no anterior Governo PS, tendo por isso particulares responsabilidades e conhecimentos na área fiscal -, procurou rebater a afirmação do PSD de que António Costa é "campeão dos impostos", explicando que "a carga fiscal é um indicador muito citado e aquilo que faz é contabilizar o peso do que as pessoas pagam de impostos e de segurança social face à riqueza de uma forma geral. O nosso índice de carga fiscal está, aliás, abaixo da média da UE e a subida da carga fiscal (...) tem a ver com o aumento do pagamento das contribuições sociais, que aumentam porque aumenta o emprego". Estas afirmações são enganadoras ou falsas. A carga fiscal atingiu um máximo histórico de 36,4% do PIB em 2022, validando a posição do PSD. É verdade, como afirma Mendonça Mendes, que esse valor é inferior à média da UE (40,4% em 2022), mas a afirmação do PSD foi feita numa perspetiva histórica a nível nacional e não na comparação com a UE, que é mais justa numa perspetiva de esforço fiscal - relativizando a carga fiscal pelo nível de vida relativo enquanto medida da capacidade contributiva dos países -, que é dos mais altos a nível europeu (116,8% em 2022, o 5º maior da UE), como refere o documento do PSD. Ou seja, esta parte da análise de Mendonça Mendes é enganadora, pois desenquadra o sentido da afirmação do PSD e não estabelece uma adequada comparação com a UE. Já a afirmação de que "a subida da carga fiscal (...) tem a ver com o aumento do pagamento das contribuições sociais, que aumentam porque aumenta o emprego", é manifestamente falsa, pois, como já referido, o rácio dos impostos no PIB aumentou entre 2015 e 2022 (de 25,4% para 26,1%), sendo que o crescimento do emprego impacta tanto a subida das contribuições sociais (no numerador) como do PIB (no denominador).