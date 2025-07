Relembrar e reafirmar para o Orçamento do Estado 2024

Estamos praticamente a um mês da apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2024.

Seguramente, o exercício orçamental não irá ignorar o atual enquadramento nacional e internacional: o arrefecimento da economia portuguesa, inclusive a sua estagnação (quando olhamos para a variação do PIB em cadeia, no segundo trimestre), o enquadramento externo, que se mantém muito volátil, com um menor dinamismo da procura externa, muito condicionada pela inflação e pelo aperto das condições monetárias e financeiras, consubstanciando taxas de juro elevadas.