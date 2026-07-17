Residências de estudantes em Lisboa: habitar a cidade além da universidade

Lisboa tornou-se, nos últimos anos, uma das principais cidades universitárias da Europa. O crescimento do número de estudantes nacionais e internacionais, aliado à expansão do Ensino Superior, transformou profundamente a dinâmica urbana da capital. Contudo, essa transformação trouxe também desafios significativos, sobretudo no acesso ao alojamento. A falta de residências universitárias e o aumento do preço das rendas colocaram a habitação estudantil no centro do debate público. Ainda assim, discutir residências de estudantes não deve limitar-se apenas à questão da falta de camas. É igualmente necessário refletir sobre a relação dos estudantes com a cidade e sobre a forma como estes podem contribuir para melhorar o tecido urbano e o comércio local.

Atualmente, Lisboa enfrenta uma carência estrutural de alojamento estudantil. Estudos recentes indicam que faltam dezenas de milhares de camas para responder à procura crescente, num contexto em que o número de estudantes internacionais aumentou significativamente nos últimos anos. A cidade recebe milhares de jovens deslocados que procuram não apenas uma universidade, mas também um espaço para viver, conviver e construir experiências. No entanto, a dificuldade em encontrar habitação acessível acaba por fragilizar essa integração urbana.

As residências universitárias podem desempenhar um papel fundamental na revitalização da cidade. Quando bem integradas no espaço urbano, deixam de ser apenas edifícios de alojamento para se tornarem polos de convivência, cultura e dinamização económica. Um estudante que vive num bairro participa na economia local: frequenta cafés, supermercados, livrarias, transportes públicos e pequenos negócios. Dessa forma, as residências contribuem para gerar movimento, consumo e vida urbana, sobretudo em zonas menos valorizadas ou com menor atividade económica.

Lisboa possui vários exemplos de projetos que procuram responder a esta necessidade crescente de alojamento estudantil. A expansão das residências na Cidade Universitária e os novos projetos previstos para zonas como Marvila demonstram que existe consciência política sobre a importância deste tema. Contudo, o verdadeiro desafio não está apenas na construção de mais edifícios, mas na forma como estes se relacionam com a cidade envolvente.

Muitas vezes, as residências universitárias são pensadas como espaços fechados sobre si próprios, quase isolados da comunidade local. Essa lógica cria barreiras entre estudantes e moradores, dificultando a construção de uma identidade urbana partilhada. Em vez disso, as residências deveriam integrar espaços abertos à comunidade, como bibliotecas, auditórios, áreas verdes, cafés ou centros culturais. Assim, os estudantes deixariam de ser vistos apenas como habitantes temporários e passariam a ser agentes ativos na vida da cidade.

Além disso, os próprios estudantes podem desempenhar um papel relevante na valorização do comércio local. Num período em que muitos pequenos estabelecimentos enfrentam dificuldades, devido à concorrência das grandes superfícies e do turismo massificado, a presença estudantil pode representar uma oportunidade de revitalização económica. Cafés independentes, restaurantes familiares, papelarias, livrarias e mercados tradicionais beneficiam frequentemente da presença de jovens consumidores que procuram experiências mais autênticas e acessíveis. Esta relação cria um ciclo positivo entre comunidade académica e economia urbana.

Por outro lado, importa reconhecer que também existem tensões. Em algumas zonas da cidade, o aumento da procura por alojamento estudantil contribui para a pressão sobre o mercado imobiliário, podendo acelerar fenómenos de gentrificação e exclusão residencial. O equilíbrio entre o direito à habitação dos residentes permanentes e as necessidades da população estudantil exige políticas públicas cuidadosas e sustentáveis. Não basta construir residências privadas de elevado custo; é essencial garantir soluções acessíveis e inclusivas, sobretudo para estudantes deslocados com menores recursos económicos.

A relação entre estudantes e cidade deve, portanto, assentar numa lógica de integração e não de segregação. As universidades não podem funcionar como ilhas desligadas do espaço urbano. Pelo contrário, devem promover projetos de participação comunitária, iniciativas culturais e programas de voluntariado que aproximem os estudantes dos bairros onde vivem. Uma cidade universitária saudável é aquela em que os jovens não apenas estudam, mas também participam ativamente na construção social, cultural e económica da cidade.

Defendo que as residências de estudantes em Lisboa representam muito mais do que uma resposta à crise do alojamento. Elas podem ser instrumentos estratégicos de revitalização urbana, dinamização do comércio local e promoção de coesão social. Contudo, para que isso aconteça, é necessário pensar a habitação estudantil de forma integrada, articulando políticas de urbanismo, mobilidade, habitação e desenvolvimento económico. Os estudantes não devem ser vistos como ocupantes temporários da cidade, mas como parte integrante da sua vitalidade e do seu futuro.