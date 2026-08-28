Setembro e o aperto de sempre

Há muito que deixámos de falar de “fim do mês” em sentido literal. Para muitas famílias, o mês termina muito antes da folha de calendário dizer que sim. O dinheiro evapora-se à medida que se somam rendas ou prestações, contas da luz, gás e água, crédito da casa, do carro, do cartão, despesas com alimentação, transportes e saúde. No papel, o orçamento até pode parecer equilibrado. Na vida real, qualquer pequeno imprevisto – uma avaria, uma consulta, um medicamento, um eletrodoméstico que deixa de funcionar – transforma-se numa ameaça séria à estabilidade financeira.

Esta sensação de estar constantemente "a correr atrás do prejuízo" tornou-se rotina para demasiadas pessoas. Não se trata apenas de má gestão individual, como por vezes se insinua com alguma leviandade. Trata-se de salários que não acompanham o custo de vida, de anos sucessivos de aumento de preços em bens essenciais, de um mercado de habitação que empurrou uma parte significativa da classe média para o limite do suportável. Em muitos casos, o esforço financeiro com a casa e com as necessidades básicas não deixa espaço para poupança, nem sequer para um mínimo de folga que permita encarar o futuro com serenidade.

É neste contexto que o regresso às aulas surge, todos os anos, como um momento particularmente doloroso. Em teoria, deveria ser um tempo de esperança e renovação, em que se aposta na educação como elevador social e promessa de um futuro melhor para os filhos. Na prática, para milhares de famílias, setembro é sinónimo de ansiedade: listas intermináveis de material escolar, livros, mochilas, equipamentos específicos, atividades extracurriculares, passes escolares, refeições na cantina, e, em muitos casos, explicações ou apoios complementares. Mesmo quando o Estado comparticipa parte das despesas, aquilo que sobra para as famílias continua a ser pesado.

Muitos pais vivem este período como uma prova de resistência. As estratégias repetem-se: adiar contas menos urgentes, cortar ainda mais no lazer, reduzir ou eliminar férias, atrasar idas ao médico, encurtar o orçamento do supermercado, recorrer a familiares, aumentar o recurso ao crédito. Tudo para garantir que os filhos têm, pelo menos, o essencial: os livros, o material, o transporte, a roupa apropriada. O que se sacrifica, na maioria das vezes, é a qualidade de vida presente e, ironicamente, a estabilidade futura, porque cada adiamento e cada crédito vão somando camadas de fragilidade.

Há também um lado emocional que raramente entra nas estatísticas, mas pesa diariamente sobre as pessoas. A vergonha de dizer que não se pode pagar determinada visita de estudo, que não se consegue inscrever a criança na atividade que ela gostava, etc. A culpa que muitos pais sentem por não conseguirem oferecer aos filhos o que consideram ser o mínimo aceitável. A frustração de trabalhar mais, de acumular horas extraordinárias, turnos e “biscates”, e ainda assim sentir que a vida não anda para a frente.

Ao mesmo tempo, somos bombardeados com discursos sobre responsabilidade individual, empreendedorismo, literacia financeira e “viver dentro das possibilidades”. Tudo isso tem o seu lugar, mas não pode servir para mascarar o óbvio: há limites para o que a disciplina orçamental consegue fazer quando os rendimentos ficam sistematicamente aquém do custo de vida. Não é realista pedir a uma família que faça milagres com um orçamento que já nasceu estrangulado, sobretudo numa economia em que muitos empregos continuam a pagar salários baixos e em que o custo da habitação absorve uma fatia desproporcionada do rendimento.

O que se passa com o regresso às aulas é, no fundo, um espelho concentrado das fragilidades estruturais do país. A educação, que deveria ser o grande equalizador de oportunidades, transforma-se muitas vezes num novo fator de desigualdade.

Ao escrever estas linhas, não o faço apenas como observador distante, mas como alguém que sente, direta ou indiretamente, este clima de tensão permanente. Conhecemos todos alguém que faz contas ao cêntimo, que paga uma conta com receio da próxima, que pensa duas vezes antes de entrar num supermercado, que adia decisões de vida – ter filhos, mudar de casa, estudar mais – porque o orçamento não aguenta. E, ano após ano, o padrão repete-se: a cada setembro, o aperto intensifica-se.