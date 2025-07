Shrinkflation e Decadência Europeia

Em termos de saúde pela Europa fora fecham os centros de saúde, aumentam as listas de espera, faltam os médicos e o pessoal de saúde. Os fármacos e as vacinas modernos são criados por empresas estrangeiras. Veja-se as vacinas para o Covid. As vacinas administradas na União Europeia foram as da Pfizer (americana) com 650 milhões de doses, a da Moderna (americana) 150 milhões de doses, a Astra Zeneca (inglesa) com 70 milhões de doses e só depois a Johnson & Johnson (americana) com 20 milhões de doses, seguindo-se depois outras com menor número de doses (ver aqui). Na China a vacina mais administrada foi a Sinovac (chinesa). Que contraste. Uma via para a dependência externa e outra para a autossustentação.