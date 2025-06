Tem de ser fado?

A criação da Agência Portuguesa para o Investimento, no governo de Durão Barroso, e dirigida por Miguel Cadilhe, pode ser vista como uma primeira abordagem sistemática desse processo de atração. À boa maneira portuguesa, ainda não tinha tido tempo de ser testada e já estava a ser extinta, substituída, no 1.º governo de Sócrates, por uma recomposição institucional da AICEP e a criação da figura dos projetos de interesse nacional. No plano dos princípios a ideia era a mesma: criar uma via verde para projetos que, pela sua dimensão, teriam uma complexidade e um potencial de impacto que justificava serem geridos e contratualizados diferenciadamente. Não é fácil, nestes processos, compatibilizar o necessário sigilo (estamos em concorrência com terceiros) com a transparência que, por sua vez, ganha quando o lobby está devidamente regulamentado. É difícil, mas possível.