Tempo de fazer contas e olhar o futuro  

Além de políticas erradas, também faltaram políticas. Numa economia descapitalizada, foi completa a inação na criação de um ambiente de atração do capital financeiro necessário à recapitalização das empresas, à produtividade e à formação bruta de capital fixo, de mais a mais quando o seu stock líquido vem diminuindo, já que os investimentos não compensaram as amortizações. Situação agravada com os recordes sucessivos da carga fiscal e a criação de um imposto sobre lucros ditos excessivos, mas que nem remuneram os capitais investidos.

Pode perguntar-se se os governos de António Costa não foram um passivo para Portugal. O leitor responderá.



PS: Os meus votos de um Feliz 2024 para os leitores do jornal e de que traga a todos os seus colaboradores uma boa resolução dos problemas com que se confrontam.