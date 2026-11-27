A Volkswagen tornou-se uma das grandes vítimas da política regulatória europeia no domínio da transição energética. O número de despedimentos pode atingir 140 mil trabalhadores e quatro fábricas na Alemanha irão fechar ou ser adquiridas pelos chineses. Foi debalde que responsáveis europeus e, entre eles, na qualidade de CEO da Stellantis, o português Eng. Carlos Tavares, vinham avisando para o erro gravíssimo de basear em critérios meramente políticos a determinação das tecnologias que visavam a redução das emissões de CO2. Tornava-se óbvio que só poderia trazer maus resultados uma política de transição energética apressada em favor de uma dogmática religião ambiental que obrigava a metas de CO2 inexequíveis, que trouxe o abandono das centrais nucleares e a carvão e custos de energia mais elevados e ignorou a dependência chinesa em tecnologias e componentes. No automóvel, escancarou a porta aos veículos chineses.

A crise não se circunscreve apenas à indústria automóvel. Num Relatório recente elaborado pela Roland Berger para a CEFIC, Confederação das Indústrias Químicas Europeias, o encerramento de unidades do sector químico da Europa tem-se acelerado ao ponto de o sector enfrentar um problema de sobrevivência: os altos preços da energia praticados face à concorrência levaram já ao fecho de 49 grandes empresas Europa nos últimos anos.

Mas a crise também se estende à indústria metalúrgica, incapaz de afrontar a concorrência do aço, nomeadamente chinês, devido ao dumping, mas também aos altos preços da energia comparados com os dos seus concorrentes nos mercados globais.

E tudo isto acontece numa situação em que a China é o maior poluente, com perto de 35% das emissões globais de CO2, 20 vezes mais que os 1,75% da Alemanha e 5 vezes mais que os 7% da Europa no seu todo.

O efeito do fracasso das políticas e da regulamentação europeia que tem levado ao encerramento de fábricas e à consequente redução da produção atingirão vários sectores relevantes da indústria portuguesa. Como dizia alguém, “a burocracia da UE mata a indústria com regulamentos”. E, com os radicalismos ambientais, impede o desenvolvimento económico e social e faz crescer os extremismos.

Por cá, não nos podemos queixar, até porque fizemos gala em ultrapassar os objectivos europeus em termos de transição energética.