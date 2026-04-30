Opinião

Três desafios para o trabalho em Portugal: inovação, produtividade e igualdade de género

Luís Tavares Bravo
Luís Tavares Bravo

Economista. Presidente do International Affairs Network

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Na semana em que se assinala o 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, importa olhar para o futuro do trabalho em Portugal com clareza. Este é o momento de reconhecer três desafios estruturais que definirão o nosso modelo económico e social: o impacto da inovação e da Inteligência Artificial, a necessidade urgente de aumentar a produtividade com uma reforma laboral equilibrada, e a eliminação da desigualdade salarial entre mulheres e homens.

O primeiro desafio é o da inovação. A automação e a Inteligência Artificial estão a transformar rapidamente o mercado de trabalho. Estimativas internacionais apontam para uma automatização de até 30% das tarefas na próxima década, com impactos relevantes em setores administrativos e industriais. Para um país como Portugal, o risco não é apenas a substituição de empregos, mas também o atraso na adoção tecnológica, que compromete competitividade e crescimento salarial. A inovação pode ser um motor de prosperidade — mas apenas se for acompanhada por investimento em qualificações e requalificação dos trabalhadores.

O segundo desafio é o da produtividade e da lei laboral. Portugal continua a apresentar níveis de produtividade abaixo da média europeia, o que limita salários e crescimento. Neste contexto, a reforma do enquadramento laboral torna-se essencial, mas deve ser construída com diálogo e compromisso. O debate em torno do Trabalho XXI evidencia essa necessidade: adaptar regras à economia digital, reforçar a negociação coletiva e garantir maior previsibilidade nas condições de trabalho. Só um processo colaborativo entre Governo, empresas e parceiros sociais permitirá encontrar o equilíbrio entre flexibilidade e proteção, assegurando que os ganhos de produtividade são partilhados.

O terceiro desafio é o da igualdade de género. Em Portugal, o diferencial salarial entre homens e mulheres (Gender Pay Gap) permanece significativo: atinge 15,4% ao nível do ganho médio, de acordo com o mais recente relatório de 17 de março de 2026 das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, produzido pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Além de uma questão de justiça, trata-se de um problema económico.

Um relatório do Parlamento Europeu estima que a redução de 1 ponto percentual neste diferencial pode aumentar o PIB em 0,1%. Aplicando esta lógica à realidade portuguesa, a eliminação total do diferencial poderia traduzir-se num aumento potencial de cerca de 1,5% do PIB anual — um impacto expressivo na economia, através de maior participação, rendimento e produtividade.

Estes três desafios cruzam-se e reforçam-se mutuamente. Automação sem inclusão agrava desigualdades. Flexibilidade sem equilíbrio gera precariedade. Crescimento sem igualdade é ineficiente. Portugal precisa de agir em simultâneo nestes três planos — e reconhecer que eliminar o gender pay gap não é apenas justo: é uma das políticas económicas mais inteligentes que o país pode implementar.

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