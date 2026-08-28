Turismo, arquitetura e identidade: entre a diferenciação e a descaracterização

O turismo tornou-se, nas últimas décadas, um dos principais motores de transformação do território. Onde antes existiam edifícios devolutos, terrenos sem uso ou estruturas agrícolas em declínio, surgem hotéis, resorts, alojamentos turísticos e novos equipamentos. Este investimento é, em muitos casos, uma oportunidade evidente de regeneração económica e urbana. Mas é também uma oportunidade que coloca uma questão menos confortável: como crescer sem perder aquilo que torna cada lugar único?

A arquitetura e a decoração ocupam um papel central nesta equação. Mais do que uma questão estética ou construtiva, pode ser um verdadeiro fator de diferenciação na captação de investimento turístico. Num mercado global onde os destinos competem pela atenção de visitantes cada vez mais informados, a experiência do lugar tornou-se um ativo económico. Um hotel pode ser tecnicamente competente, mas a relação com a paisagem, os materiais, a luz, a escala, a recuperação de edifícios existentes ou a interpretação contemporânea da arquitectura local podem criar uma identidade própria e difícil de replicar.

É precisamente aqui que reside uma das grandes oportunidades para o investimento turístico: a arquitetura pode deixar de ser apenas o suporte físico de um negócio para passar a fazer parte do próprio produto turístico. Portugal é um bom exemplo. A diversidade do património construído, das aldeias às cidades, das quintas às casas tradicionais, das paisagens rurais às frentes marítimas, constitui um capital que não pode ser facilmente reproduzido noutro lugar. É esse património que diferencia um destino de outro.

O paradoxo surge quando essa diferenciação começa, ela própria, a ser utilizada como argumento comercial. A procura turística por experiências autênticas pode incentivar a preservação e a valorização da arquitetura local. Mas pode também produzir uma espécie de “autenticidade construída”, em que a identidade de um lugar é progressivamente transformada numa imagem consumível. Recuperam-se fachadas, reproduzem-se materiais tradicionais, recuperam-se elementos vernaculares e cria-se uma estética cuidadosamente calibrada para parecer local, mesmo quando o edifício, a escala, o programa e a sua relação com o território pouco têm de verdadeiramente local.

O risco não está, portanto, na arquitetura contemporânea, nem no investimento turístico em si. Está na transformação da identidade arquitetónica num cenário. A consequência pode ser uma paradoxal perda de identidade precisamente através da sua exploração.