Um caminho para Portugal...

Hoje, os valores são bem distintos, de 1,5% e 3,5%, respetivamente. Do lado das taxas de juro, na última reunião de 2023 do Banco Central Europeu, no dia 14 de dezembro, foi anunciada a segunda pausa, mediante a perspetiva de redução gradual da inflação, prevendo-se que a aproximação ao objetivo de 2% venha a ocorrer em 2025. Embora já expectável pelos agentes económicos, é sempre uma boa notícia, num país com um endividamento elevado, como é o nosso caso.