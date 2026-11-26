Tinha tudo para ser um orçamento sem história. À partida, estava assegurada a sua aprovação pelo Parlamento, até porque o documento não contém nada de especialmente divisionista ou polarizador. O Orçamento do Estado para 2027 é politicamente moderado e economicamente prudente, realista e transparente. Se alguma crítica lhe pode ser feita, é a de revelar pouca ambição na atração de investimento, no combate ao défice de produtividade e na transformação do perfil de especialização da nossa economia.

Mas o clima político inflamado que se vive hoje no país deu à oposição a veleidade de introduzir medidas que, objetivamente, desvirtuam a proposta orçamental do Governo e agravam a situação das contas públicas. Mesmo que as medidas em causa – nomeadamente, a aplicação do IVA zero no cabaz alimentar e consequente alteração do IRS das rendas – fossem justas, coisa que não são, o orçamento é o instrumento financeiro por excelência do Governo, que tem a responsabilidade de o elaborar e executar.

Ao tentar introduzir medidas com impacto orçamental, a oposição terá incorrido numa violação da autonomia legislativa do Governo. Pode estar em causa o equilíbrio constitucional entre o Parlamento e o Governo, como, de resto, se infere da leitura de acórdãos respeitantes a situações análogas do passado. Há vasta jurisprudência esclarecendo que a Assembleia da República não pode condicionar uma competência legislativa autónoma do Governo, neste caso em matéria orçamental.

Portanto, aquilo que era um orçamento sem história ganhou contornos de algum dramatismo político, tanto mais que, entretanto, o primeiro-ministro anunciou que não vai cumprir a norma aprovada pelo PS e pelo Chega que prevê a aplicação do IVA zero. O Governo alega, precisamente, que a sua esfera de competências está a ser invadida pela oposição, escudando-se na jurisprudência do Tribunal Constitucional. A ingerência da oposição na política orçamental é, aliás, criticada por vários setores da sociedade portuguesa, incluindo destacados militantes do PS.

O que fica de tudo isto é o regresso de um ambiente malsão à política portuguesa, que lança a dúvida sobre se a legislatura vai mesmo até ao fim. Ora, é, justamente,

a prevalência da instabilidade política e a incapacidade de estabelecer pontes entre Governo e oposição que mais me preocupam. A complexidade dos desafios que o país enfrenta exige entendimentos entre as principais forças políticas, como tem defendido o Presidente da República. Não se trata de consensos stricto sensu, mas sim de compromissos políticos mínimos para atacar problemas profundos e que requerem soluções estruturais.

A gravidade de problemas como a carência habitacional, o custo de vida, a baixa produtividade, a falta de competitividade, o atraso tecnológico ou o envelhecimento populacional, entre outros, merecem que Governo e oposição façam um esforço de convergência. A disputa política não deve inibir os partidos de identificarem prioridades comuns, construírem soluções conjuntas e colocarem o interesse coletivo acima das divergências partidárias. Tudo isto para que haja uma visão estratégica para o país e um verdadeiro compromisso com o futuro.