Um país em modo de derrapagem

Certo é que a evolução do rendimento das empresas e das famílias, o crescimento do PIB e a sustentabilidade do Estado Social são determinados pela produtividade, isto é, pelo valor da produção por unidade de trabalho ou de capital investido.

Ora, em termos de produtividade, éramos o 18º país da UE em 2013, somos agora o 23º. Atrás de nós só a Hungria, Eslováquia, Grécia e Bulgária, o que explica a razão pela qual Portugal vai desabando para a cauda da Europa.

Certo é que os fundos estruturais, destinados a promover o desenvolvimento económico e social, atingiram recordes nos últimos anos. Todavia, mal aplicados, tantas vezes subtraídos ao investimento e à alavancagem da economia a benefício da despesa corrente que deveria ser financiada pelo OE, e com acentuados atrasos na execução, veem o seu efeito gravemente penalizado.

Dos 16,6 mil milhões do PRR, a vigorar de 2021 a 2026, deveriam ser aplicados até ao fim de 2023 cerca de 10,4 mil milhões de euros. Foram executados 2,6 mil milhões.