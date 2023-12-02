Um pedido aos partidos políticos

O Orçamento do Estado para 2024 está aprovado - não se sabe quem o vai executar, mas foi aprovado na Assembleia da República. O Natal está à porta e também não é altura para se gastarem trunfos eleitorais quando toda a gente anda distraída com outros assuntos. Mas em janeiro as coisas vão começar a aquecer. Até 10 de março, dia das eleições legislativas, vamos assistir a um mar de promessas..Serão promessas de redução de impostos para todos os gostos: IRS, IRC, IVA... quem sabe se até o agora famoso IUC para as viaturas mais antigas não será objeto de algum privilégio adicional..Serão promessas de aumento das reformas e pensões, bem como dos salários dos funcionários públicos (a começar, claro, pelos médicos e professores que neste momento são os mais reivindicativos) e do salário mínimo nacional..Serão promessas demais apoios sociais: para crianças e jovens, na assistência à gravidez, na parentalidade, para os cuidadores informais, isto sem esquecer o subsídio de desemprego e o complemento solidário para idosos..Serão promessas de melhoria da qualidade do Serviço Nacional de Saúde, da educação pública, da mobilidade e do acesso à habitação e à justiça..Serão promessas de que "agora" é que o novo aeroporto de Lisboa vai ser construído, de que "agora" é que a alta velocidade vai dar os primeiros passos, de que "agora" é que se vai realizar tudo aquilo anda há décadas a ser prometido e que até hoje não foi cumprido..Sim, vamos ter promessas para todos os gostos e feitios, pelo que será difícil alguém não ser abrangido pelo rol de benesses a distribuir. Mas, sinceramente, aquilo que espero de partidos responsáveis não é apenas que me apresentem uma checklist de promessas - por muito justas que sejam e por muito que os estrategas de comunicação política digam que os sound bites é que ficam na cabeça dos eleitores..Aquilo que espero é que também me digam como é que todas essas promessas vão ser realizadas e quem é que as vai pagar. Porque a questão não é só como vão ser pagas, mas por quem - o que é mais complicado do ponto de vista do marketing eleitoral, pois posso vir a descobrir que "eu" vou receber menos do que aquilo que vou pagar, hoje ou no futuro, neste caso com juros..E, por último, aquilo que verdadeiramente espero é que haja algum partido que me apresente um projeto para o País. Um projeto que, sendo ambicioso, mobilize vontades, esforços e recursos. Um projeto que reflita um posicionamento claro em termos daquilo para que servimos enquanto povo no contexto de um mundo em rápida transformação. Um projeto que implique responsabilidade, em que cada um, antes de reclamar direitos, privilégios e regalias, seja chamado a contribuir com aquilo que tem de melhor..Sim, mais do que ser um mero recetor de promessas, gostaria de fazer parte de um projeto ambicioso, com visão e propósito. Sem isso, continuaremos a ser um país de remediados, sempre à espera do apoio dos outros (neste momento da Europa, tal como no passado foi o ouro do Brasil), incapaz de criar riqueza a sério com os seus próprios recursos e competências..Sim, é só depois de semear, de criar valor, que, honestamente, será possível prometer as benesses, seja sob a forma de redução da carga fiscal, de aumento de salários e apoios sociais ou do crescimento do investimento público. Tudo o resto é deixarmos aos nossos filhos um país mais atrasado, face aos nossos parceiros, do que aquele que herdámos. O que, além de ser injusto, é irresponsável..Carlos Brito, professor da Universidade do Porto- Faculdade de Economia e Porto Business School