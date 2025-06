Um projeto chamado Natal

Não quero cometer a heresia de utilizar abusivamente este quadro moral no desenvolvimento de um projeto de sociedade e muito menos de teocratizar o que quer que seja. Mas, num momento em que o mundo vive desafios complexos - desde as guerras na Europa e no Médio Oriente até às alterações climáticas passando pelo acentuar dos nacionalismos -, deixo algumas sugestões de um projeto para Portugal que reflita aquele conjunto de valores, independentemente do quadro religioso em que cada um se insira.